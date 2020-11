Le campus du Ceria accueillera 1.200 élèves de secondaire supplémentaires d'ici cinq ans

Deux nouvelles écoles secondaires pouvant accueillir 1.200 élèves au total d'ici cinq ans seront construites sur le campus du Ceria, dans la commune d'Anderlecht, a annoncé mardi la Commission communautaire francophone (Cocof). Ces deux écoles, basées sur la pédagogie active, délivreront un enseignement général. Elles offriront par ailleurs des programmes d'immersion en langue néerlandaise.

La première, baptisée école Jules Verne, se concentrera sur le premier degré du secondaire (1re et 2e année). Elle ouvrira ses portes le 1er septembre prochain. Le second établissement, baptisé lycée alternatif bruxellois Marie Curie (LAB-Marie Curie), se focalisera, lui, sur les 2e et 3e degrés du secondaire (de la 3e à 6e année). Il verra le jour le 1er septembre 2023.

Ces deux écoles bénéficieront d'une importante composante sportive, avec trois plateaux dédiés à cet effet. Elles seront également équipées de serres pédagogiques, de potagers et d'un verger, le tout installé dans un parc paysager. Pour finir, elles seront construites dans un souci de haute performance énergétique et de gestion rationnelle de l'eau. Les travaux doivent déjà débuter en janvier prochain.