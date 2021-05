Le campus de formation aux métiers de la sécurité de Bruxelles a été inauguré officiellement

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a officiellement inauguré mercredi Brusafe, le nouveau campus consacré à la formation aux métiers de la sécurité de Bruxelles. Le centre abrite quatre écoles qui doivent pallier le manque d’infrastructures de formation pour les métiers de la police, de la prévention et des services d’urgence.

Brusafe s’étend sur 2,5 hectares où les aspirants policiers, pompiers, travailleurs des services d’urgence, mais aussi les (candidats-) médiateurs, agents chargés de la gestion des Sanctions Administratives Communales (SAC) ou gardes forestiers peuvent utiliser la nouvelle infrastructure.

Le Campus qui dispose de 35 salles de classe et d’un auditorium de 150 place, héberge l’École régionale et intercommunale de police de la Région de Bruxelles-Capitale – (ERIPA) cadémie de police régionale et intercommunale (CIP), le Centre de formation des sapeurs-pompiers de Bruxelles (OCBB), l’Institut de formation aux soins médicaux d’urgence (IODMH) et la section Sécurité et Prévention de l’École régionale d’administration publique (GSOB).

Une pédagogie innovante et interactive

Le projet est fondé sur une pédagogie innovante dans laquelle l’étudiant joue un rôle actif dans le processus d’apprentissage. En utilisant des technologies innovantes telles que les outils de simulation, les officiers, les pompiers et les ambulanciers peuvent simuler des situations réelles lors d’exercices multidisciplinaires.

Dans la salle immersive, il est possible de simuler une explosion dans une station de métro et d’organiser des exercices multidisciplinaires.

Première Européenne

Première Européenne, le campus dispose d’un simulateur de conduite d’un véhicule de police entièrement personnalisé. Le véhicule, équipé d’une sirène, de gyrophares et d’une radio, fait partie d’un programme de formation à la conduite défensive et prioritaire. L’équipement permet de simuler de mauvaises conditions météorologiques ou des obstacles inattendus.

En outre, une cabine sanitaire, semblable à celle d’un véhicule médicalisé sera également installée sur le campus, afin d’approcher autant que possible l’environnement de travail du secouriste ambulancier.

Centre d’orientation pour le recrutement

Brusafe abrite également le centre d’orientation pour le recrutement créé pour aider les personnes dans leur recherche d’un emploi dans les services de sécurité, de prévention ou d’urgence. Le centre propose une série de services gratuits tels que des entretiens d’orientation, une préformation ou une simulation de tests de sélection.