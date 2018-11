Le budget de la Région de Bruxelles-Capitale à nouveau en équilibre

Le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Guy Vanhengel, a présenté lundi au parlement de la Région de Bruxelles-Capitale l'ajustement du budget 2018 ainsi que le budget initial 2019. Il s'agit également des derniers budgets de l'actuel gouvernement régional avant les élections de mai 2019.

Le ministre a souligné que ces deux budgets sont en équilibre, comme cela est le cas depuis plusieurs années."Je pense pouvoir dire que le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a réalisé un parcours exemplaire sur le plan budgétaire. Année après année, les objectifs budgétaires ont largement été atteints. Là où les autres entités ont enregistré déficit après déficit, la Région de Bruxelles-Capitale a été en mesure de réaliser des bonis", s'est félicité M. Vanhengel.

D'importants investissements ont été réalisés dans les travaux d'infrastructure de grande ampleur de la Région. Des investissements stratégiques, sur le plan de la mobilité, de la sécurité. Des investissements ayant un impact économique "indispensable pour l'avenir de cette région", a déclaré le ministre bruxellois. La principale augmentation dans le budget 2019 se retrouve dans les crédits destinés à la mobilité, et plus particulièrement au développement du métro et au plan ambitieux de rénovation des tunnels, ponts et viaducs. "Nous avons pris l'engagement d'améliorer notre infrastructure et nous nous y tenons", a conclu M. Vanhengel.