Le bourgmestre Philippe Close veut ouvrir une "salle de shoot" à Bruxelles en 2019

"Il faut sortir du schéma uniquement répressif et privilégier une approche sociale et sanitaire". Ces mots ont été prononcés ce mardi matin par le bourgmestre PS de Bruxelles, Philippe Close, lors d'un entretien à propos de l'ouverture prochaine à Liège, d'une salle de consommation à moindre risque, destinée aux toxicomanes.

Une annonce qui est aussi la réponse à une réalité bruxelloise. Ici, comme à Liège, la drogue est consommée en rue, dans des stations de métro, dans des squats et qui plus est, dans des conditions sanitaires souvent épouvantables. Pour Philippe Close, il est temps d'arrêter de tergiverser. Les premières personnes qui ont besoin de ces structures sont les toxicomanes eux-mêmes et la présence, dans ces salles de consommation, de personnel infirmier devrait permettre de limiter au maximum les risques sanitaires (on pense ici par exemple aux risques d'overdose, aux abcès consécutifs aux injections dans de mauvaises conditions et surtout à la contamination notamment par le virus de l'Hépatite C). Ces salles de consommation sont également une réponse aux nombreuses plaintes exprimées ces dernières semaines (dans le quartier de l'Alhambra). Des riverains avaient publié sur les réseaux sociaux, les images de consommation de drogues en rue, parfois juste sous leurs fenêtres.

Liège va poser un acte courageux, nous devons faire la même chose

Le bourgmestre de Bruxelles promet donc qu' après les élections de 2019, s'il est encore au pouvoir à la ville, il entre bien dans ses intentions d'ouvrir une salle de consommation à moindre risque (SCMR) sur le territoire de la Ville. Où précisément? il est encore trop tôt pour l'annoncer mais selon lui, la ville ne manquerait pas de lieux susceptibles d'accueillir des locaux de ce type, vraisemblablement, dans le quartier Nord.

Après Liège, Bruxelles est donc la deuxième ville qui entend bien passer outre la loi de 1921 qui interdit de faciliter l'usage de drogues. Certes, un bourgmestre doit respecter la loi, reconnait Philippe Close, mais il doit aussi assurer la salubrité et la sécurité publique. "Aujourd'hui, je dois choisir et je pense qu'il est temps, avec les associations de terrain et notre réseau d’hôpitaux universitaires, d'ouvrir une salle de consommation à Bruxelles".