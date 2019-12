"Le bon plan": une application gratuite pour les personnes en situation de précarité

"Le bon plan" est une application qui vise à améliorer l’accès des citoyens bruxellois aux dispositifs d’aide et de soin en Région de Bruxelles-Capitale. Elle vise spécifiquement les personnes les plus précarisées. Pratiquement, cette application permet de trouver gratuitement et rapidement les ressources sociales et santés à Bruxelles, comme des repas, des permanences sociales, des médecins, ou encore des hébergements. Elle est développée par l’asbl Dune, avec le soutien de Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS).

La nouveauté de cette année ? Une nouvelle version gratuite, trilingue (français, néerlandais, anglais) et multi-support. Elle peut être téléchargée par tous ceux qui sont en situation de précarité à Bruxelles, mais également par les citoyens bruxellois, les professionnels du secteur social et santé, les agents de police et le personnel de la STIB.

Des progrès d’années en années

" Le projet existe depuis 15 ans ", raconte Chloé Pinaud, chargée de projet de l’Asbl Dune, " à la base sous forme d’un agenda papier avec une carte de Bruxelles puis en 2016, il faut vivre dans l’air du temps, on a lancé une application mobile ". Aujourd’hui, même si l’application existe en plusieurs formats, la version papier est toujours imprimée et distribuée gratuitement. " On est passé de 8000 à 16.000 exemplaires de cartes gratuites " dévoile Chloé Pinaud.

Plus de 60 bornes interactives à Bruxelles

Enfin, pour faciliter l’accès à tous, " on a développé un nouveau support : les bornes interactives. Il y a en a une soixantaine dans plus de 40 stations de métro à Bruxelles ", explique Chloé Pinaud. " A la station de métro botanique par exemple, on peut voir sur la borne toutes les associations qui se trouvent dans le périmètre autour de la station ", développe à son tour Tommy Thiange, membre de l’Asbl Dune. " On y trouve les catégories hygiène/alimentation, aide sociale et santé ". Une fois la thématique sélectionnée, il suffit de choisir le type de service souhaité pour savoir s’il est ouvert et à combien de kilomètres il se trouve.