Le Bobbi-Bao mélange cuisine asiatique et espace culturel

Le Bobbi-Bao, nouvelle adresse pour les amoureux de cuisine asiatique - 10/07/2020 Durant tout l'été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Ce nouveau lieu qui mêle gastronomie et culture a été pensé et créé par Cédric Gérard. L’homme est loin d’être novice dans l’événementiel bruxellois : il a notamment lancé Be My Stoemp aux Halles Saint-Géry et le Cali-Club à Drogenbos. La journaliste de la DH Les Sports + l’a rencontré : "Ce type est assez incroyable. Cela fait vingt ans qu’il est dans le milieu de l’évènementiel et de l’HoReCa, et il est au four et au moulin ! Pour Bobbi-Bao, par exemple, c’est lui qui s’occupe de fabriquer les baos, le pain en lui-même. Il se couche à pas d’heure parce que c’est très technique, et en même temps, il doit s’occuper de relancer ses autres lieux".

Un bao, c’est un petit pain asiatique cuit à la vapeur. "C’est Yoth Ondara, le chef du Crab Club qui s’occupe de la cuisine. Il s’est réapproprié le bao, ce petit pain qui est partout en Asie dans les rues, mais aussi à New York et aux Etats-Unis.", explique la journaliste Élodie Weymeels. "Par exemple, il y a une recette avec du poulpe et du cochon grillé : franchement, c’est délicieux."

Ce samedi, la scène du Bobbi-Bao accueille l'humoriste Gérémy Crédeville. De quoi mêler la gastronomie et la culture, à deux pas de la Bourse.

►►► Découvrez l'article de La DH Les Sports +, en librairie aujourd'hui.