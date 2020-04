Le bénévolat : une des solutions pour motiver les ados confinés ?

Un autre poursuit. "Moi, je m'ennuyais, je n'avais rien à faire et je passais beaucoup de temps à "glander" sur internet. Alors qu'ici, on décroche de notre téléphone. On ne voit pas le temps passer parce qu'on est occupé pendant plusieurs heures à trier les aliments, faire les sacs et distribuer les colis alimentaires".

Ils s'appellent Salah, Soufiane ou Bilel. Ils ont 16, 18, ou parfois juste 20 ans. Et depuis quelques jours, ils sont là chaque après-midi pour préparer des colis alimentaires et les distribuer aux plus démunis du quartier. Parfois 150 colis par jour. "Mon confinement, avant cela, c'était chambre à coucher, télévision, Netflix… On était bloqué, quoi !", explique l'un de ces jeunes.

L'adolescence est une quête de sens

Occuper ces ados, donner un sens à leur journée, c'est la clé, selon le psychiatre et professeur d'université à l'UCL Nicolas Zdanowicz. Cela permet aussi d'éviter de devoir leur donner des ordres qu'ils ne suivront pas. "A l'adolescence, un des enjeux est que vous deveniez adulte. Et un adulte, a priori, il se fait sa propre loi. Donc, si on s'adresse aux adolescents en leur disant : voilà, vous êtes confinés à la maison et, j'exagère un peu, taisez-vous toute la journée, et bien on les repousse dans le monde de l'enfance, eux qui sont désespérément en train d'essayer de sortir du monde de l'enfance et de devenir des adultes. Il faut donc au maximum éviter d'employer l'impératif avec eux, comme "tu dois", mais plutôt les impliquer et les responsabiliser. Sinon, on les pousse vraiment à se rebeller en bravant cet interdit".

Des situations que le bénévolat aiderait à éviter, selon le psychiatre. "Ce bénévolat ou cet engagement (cela peut être aussi simplement de coudre des masques en cette période où ils sont très recherchés), il permet d'abord souvent aux jeunes de retrouver du contact avec d'autres personnes, hors du cercle familial. Ce qui est crucial pour les ados, beaucoup plus encore que pour les adultes. Ensuite, participer à un projet permet à ces jeunes de trouver un sens à leurs journées, un sens pour se lever le matin. Cela les transforme en acteurs utiles dans la crise que nous vivons. Et, du coup, cela les responsabilise positivement. Ils se sentent donc valorisés et ont beaucoup moins envie de braver des interdits, parce que cela nuirait à une cause qu'ils aident à défendre".