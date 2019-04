Le 13ème festival de cirque HOPLA! se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles

Hoplà! est un festival de cirque qui a lieu depuis 2007 sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Initialement organisé sur une seule journée, il s'est progressivement développé. Pour cette treizième édition, du 15 au 21 avril, il investira six quartiers de la ville avec des spectacles de compagnies belges.

La 13ème édition du festival de cirque HOPLA! débutera lundi dans la capitale. Cet événement gratuit se tiendra jusqu'au dimanche suivant, en différents endroits de Bruxelles-Ville.

Le festival s'invite pour la première fois cette année dans le quartier Versailles à Neder-Over-Heembeek, à la Tour à Plomb, dans le quartier Jardin aux Fleurs, ou encore à la bibliothèque Bruegel dans les Marolles.

Une dizaine de créations récentes, belges et étrangères, seront présentées sur le grand espace du Vismet, la place Sainte-Catherine, la place du Béguinage et le square Marguerite Duras.

Le week-end, le festival prendra plus particulièrement place au cœur de la Ville. Plusieurs créations récentes, dont certaines ont été primées au Festival d'Avignon, seront ainsi présentées autour du Vismet, sur le parvis devant le théâtre néerlandophone pour jeune public BRONKS et à la Tour à Plomb.

Les festivaliers pourront voir un spectacle conceptuel sur le burn-out, un autre sur les migrations autour d'une boîte dans le parc Maximilien, des équilibristes sur des tabourets ou encore des corps qui s'entrechoquent avec force, s'attirent, s'emmêlent et se repoussent le temps d'une chorégraphie.

Les plus intrépides pourront participer à une compétition d'une discipline encore inconnue : le "Tourdeban". Les enfants pourront s'essayer aux cirques les après-midis de samedi et dimanche, entourés d'animateurs. "Les après-midis et les soirées de cette semaine dédiée aux arts du cirque vont apporter des moments d'échange, de rassemblement et de gaîté dans chaque quartier", se réjouit l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba.

"HOPLA! veut valoriser les talents issus de cette discipline, qu'ils viennent de Belgique, de France ou d'Espagne".