Laeken: une maison détruite à la suite d'un incendie, deux squatteurs évacués

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi matin vers 07h00, pour un incendie dans une maison à l’abandon située rue de Moorslede à Laeken. Deux squatteurs étaient présents à l’intérieur. Ils ont été évacués par les pompiers et examinés par un médecin sur place.

"L’incendie faisait rage au premier étage du bâtiment, officiellement inhabité. Deux personnes étaient toutefois présentes", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

L’une d’elles, sur le point de sauter du premier étage à l’arrière de la maison, a été évacuée via l’échelle à emboîtement. La seconde a été sauvée de sa situation périlleuse via l’auto-échelle en façade avant. "Les deux personnes ont été examinées et soignées sur place par le médecin du SMUR", a ajouté M. Derieuw.

L’incendie a été relativement vite maîtrisé et éteint. L’origine est probablement la surchauffe d’une multiprise. La maison est totalement inhabitable.

Les pompiers rappellent, concernant l’usage de multiprises, de tenir compte de la puissance maximale autorisée et d’éviter d’y brancher des gros appareils ménagers. Ils recommandent aussi d’éviter des branchements en cascade, de tenir compte de la durée de vie des multiprises, de les utiliser avec une sécurité de surtension lorsque des appareils sensibles y sont branchés, comme un ordinateur, et enfin de les dépoussiérer régulièrement et de les tenir hors de portée des enfants et des animaux.