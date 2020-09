Laeken: une crèche fermée suite à un cas de Covid

Une crèche de Laeken a été fermée par précaution ce jeudi, indique le media Bruzz. C'est une surveillante qui a été testée positive au coronavirus, vient-on de nous confirmer au cabinet de l'échevin de la petite enfance à la Ville de Bruxelles, l'Ecolo Arnaud Pinxteren.

La ville a donc décidé d'appliquer strictement le protocole prévu en pareil cas, à savoir mettre l'ensemble de la bulle en quarantaine. Cette petite crèche Reper-Vreven qui dépend de la Ville de Bruxelles et de Kind en Gezin constitue une seule bulle, et ce sont donc l'ensemble des 23 enfants et du personnel de l'institution qui ont été écartés pour deux semaines. La crèche ne devrait donc pas rouvrir ses portes avant le 17 septembre.