Laeken: un déjeuner contre la pauvreté à un euro aux restos du Coeur

La pauvreté continue d’augmenter en Belgique, notamment la misère cachée, celle que l’on ne voit pas. D’abord parce qu’elle ne veut pas se montrer mais aussi parce que souvent on ne veut pas la voir. Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, le Resto du Cœur de Laeken proposait ce mercredi au grand public un repas sain et savoureux pour le montant symbolique de 1euro, la somme que les visiteurs de plus en plus nombreux des Restos du Cœur paient pour un repas chaud.

Des blogueurs belges, actifs dans le domaine de la cuisine ont voulu soutenir la campagne des Restos, ils ont élaboré pour l’occasion une recette économique, "On a fait des pâtes avec des courgettes, on les a fait revenir avec de l’ail, un peu de parmesan et des noix", explique le Blogueur Arthur Renson, "un plat qui revient à un tout petit peu plus d’un euro", précise ce dernier.

150 à 200 repas servis tous les jours

Dans le Resto de la rue Stéphanie à Laeken,150 à 200 repas sont servis tous les jours. Les habitués y viennent pour les repas, toujours de qualité selon les témoignages, mais aussi pour la convivialité.

Pour Patrick Dejace, Directeur des Restos du Cœur Belgique, l’action des restos du cœur est une véritable nécessité, "Il y a une grande pauvreté , à tel point que manger devient parfois inaccessible pour certaines personnes, en tous cas manger correctement au moins un repas par jour. Nous proposons donc des repas complets et variés."

Le Resto de Laeken fournit également chaque année quelques 110 000 colis alimentaires.