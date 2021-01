Laeken: Radio Marie-Christine, une radio participative de quartier

Radio Marie-Christine est une radio participative, faite pour et par les habitants du quartier Bockstael à Laeken. Tout a commencé il y a juste un an, en janvier 2020. Depuis cette date, tous les premiers mercredis du mois, des créations sonores réalisées par les habitants sont diffusées.

Radio Marie-Christine se veut un média libre et ouvert, comme l’explique Romain, l’un des animateurs : "Tout qui le veut, peut participer. On essaie d’avoir une dimension la plus documentaire possible, dans l’idée d’aller à la rencontre et de s’intéresser à l’autre. "

S’intéresser aux autres, c’est précisément ce que fait Kadiatou, 9 ans et demi, une petite fille qui participe au programme avec une création portant sur le droit des enfants.

Radio Marie-Christine a également donné la parole à d’autres habitants du quartier, un ancien SDF, un musicien du quartier ou encore un chauffeur de taxi.

L’émission avait été imaginée au départ en direct depuis un magasin de la rue Marie-Christine, mais COVID oblige, elle a dû se rabattre sur un studio improvisé du quartier. Un peu plus loin des habitants donc, mais toujours dans l’oreille.

Vous pouvez écouter RMC- radio Marie-Christine sur internet via une page facebook

Ecoutez le reportage complet réalisé par Véronique Fievet :