Laeken : la fontaine de Neptune jaillit à nouveau

Depuis 1965, l'eau ne coulait plus de la fontaine de Neptune, située au nord du parc royal de Laeken, à proximité du Pavillon chinois. Aussi, pendant plus d'un an et demi, le monument a été remis en fonction. De quoi ravir Jeannine, qui habite le quartier : "Je l'ai toujours connue, cette statue. Enfin, elle fonctionne à nouveau, et c'est magnifique !"

Cette statue est une copie de la fontaine de Neptune à Bologne érigée en 1563. Elle représente le Dieu de la Mer, des Océans et des Eaux, avec quatre sirènes à ses pieds. La réplique bruxelloise date de 1903, elle faisait partie d'un projet d'aménagement urbain du roi Léopold II, auquel s'ajoutait la construction du Pavillon chinois et de la tour japonaise afin de donner plus de caractère à l'environnement de son château. Mais très vite, dès le milieu du XXe siècle, les éléments en marbre et en bronze se sont abîmés, le système d'approvisionnement en eau s'était délabré. Et pour lutter contre le gel, un drap recouvrait chaque hiver le monument. Une dissimulation qui n'aura désormais plus lieu, assure Pascal Smet, le ministre bruxellois chargé de la Mobilité et des Travaux publics, lors de l'inauguration de la nouvelle statue, mercredi 17 avril.