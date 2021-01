La zone MTB est reprise dans le Brussels pass, souligne la STIB

La zone MTB est intégralement reprise dans le Brussels pass désormais exploitable sur les lignes de la STIB, de De Lijn, des TEC et de la SNCB. Seul les titres Brupass 1 voyage et 10 voyages changent de prix pour permettre un alignement sur celui du ticket des autres opérateurs, a précisé vendredi la STIB à la suite de l'annonce par le MR de l'augmentation de certains tarifs à l'occasion du tire de transport unique dans la zone centrale du pays.

Pour la zone MTB, la STIB a rappelé que la dernière augmentation tarifaire à Bruxelles remontait à 2014, ce qui n'a pas été forcément le cas ailleurs.

D'après la société bruxelloise, le Brupass 1 voyage est vendu 30 cents de plus. Le Brupass 10 voyages 10 cents de plus par voyage (donc 1 euro de plus par carte de 10 voyages).

Tous les autres titres MTB et Jump restent au même tarif: le Brupass 1 an (ex-MTB) reste au même tarif, idem pour le Brupass 1 mois et le Brupass scolaire.

Le Brupass 1 jour reste lui aussi au même prix que précédemment.

La STIB rappelle par ailleurs que pour ceux qui se déplacent uniquement dans Bruxelles, le ticket EMV (via carte de banque) est la solution la plus avantageuse.

Un nouveau titre de voyages multiples

Pour ceux qui préfèrent une formule à voyages multiples, il existe en outre un nouveau titre STIB only 100 voyages, moins onéreux que l'abonnement mensuel ou que 10 cartes de 10 voyages.

"Pour ce qui est de la STIB et de ses lignes, le périmètre de validité du Brupass est strictement le même que celui du Jump et du MTB. Tous les arrêts STIB sont accessibles depuis Bruxelles avec le Brupass comme ils l'étaient précédemment avec le MTB", souligne-t-on du côté de la direction de la société de transport public bruxellois.

JUMP et MTB deviennent Brupass

"Les voyageurs qui voyagent dans la zone MTB, devenue zone Brupass, pourront donc continuer à acheter des JUMP et MTB (dont le nom change pour devenir Brupass et Brupass 12mois) et ne devront pas acheter de titre Brupass XL pour ce type de déplacement", a encore fait valoir la direction.

Sans contester le principe d'un modèle de tarification unique, le MR a déploré vendredi matin que l'instauration du Brupass XL annoncée par la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) se traduise par une hausse de tarifs.

Voyager dans une zone plus large grâce à Brupass XL

"Cette annonce vient aussi avec une augmentation des tarifs astucieusement dissimulée sous l'écran de fumée de l'annonce de ce Brupass XL. Selon nos calculs, si le Brupass se vendra bien au prix du MTB pour l'abonnement, il y aura une augmentation de 14% du billet unitaire (de 2,10 euros à 2,4) et de 7% s'ils sont vendus par 10 (de 14 euros à 15)", a souligné le député bruxellois David Weytsman.

Le MR estime que l'ancienne zone Jump/MTB était beaucoup plus étendue que la Brupass normale: ce que la STIB conteste donc, et que par conséquent, certaines personnes qui utilisaient leur carte Jump devront donc prendre une carte Brupass XL, ce qui leur coûtera sensiblement plus cher.