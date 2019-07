La zone de police Bruxelles-Ouest se dote de vélos électriques

La zone de police Bruxelles-Ouest a décidé d’investir dans des vélos électriques, elle est la première zone de police à Bruxelles à faire le choix de ce type de vélos dans le cadre du travail mais également pour les déplacements travail-domicile.



L’usage du vélo, électrique ou non, offre de nombreux aspects positifs, expliquent dans un communiqué les responsables de la zone : "Efficace dans le cadre opérationnel car facile lors des déplacements, il permet également une proximité avec les citoyens et a un impact direct sur la fluidité du trafic ainsi que sur l’environnement. Il semblerait même, selon certaines études, que le fait de s’aérer quotidiennement diminue le taux d’absentéisme et améliore les performances au travail".

Les 4 premiers vélos électriques ont été présentés mercredi au Collège de police.

Déjà des Bikers

Concrètement, les policiers se verront attribuer un vélo électrique personnel qu’ils pourront utiliser en mission ou lors de leurs déplacements entre le travail et leur domicile.

La zone Bruxelles-Ouest possède déjà de nombreux vélos non électriques, ils sont utilisés par les bikers (les policiers cyclistes sur des vélos reconnaissables grâce aux logo police) mais également par certains membres des services Jeunesse et Famille, la police de quartier et celle du Trafic.

Ce n’est qu’un début

Ces 4 premiers vélos ne sont qu’un début puisque avec l’accord du Collège et du Conseil de police des 5 communes de la zone, 42 autres vélos électriques seront achetés en 2019 , et attribués aux membres du personnel.

Ailleurs aussi

Pour la zone Montgomery, une vingtaine de vélos arriveront dès la fin de l’année. A la zone Nord, 9 vélos électriques seront livrés dans le courant de l’été. Pour les zones Marlow et Polbru, le projet est encore à l’étude, selon nos confrères de la Dernière heure.