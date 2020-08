La zone de police Bruxelles-Midi renforcera sa présence aux abords des écoles dès ce mardi premier septembre

La police de la zone Bruxelles-Midi assurera, au cours des prochaines semaines, une présence accrue aux abords des écoles, pour assurer la sécurité des enfants qui retournent sur les bancs après une longue période sans scolarisation, a-t-elle annoncé vendredi. La police collaborera avec les gardiens de la paix des trois communes de son territoire (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest).

Les policiers accorderont une attention particulière à la sécurité routière, en priorité celle des piétons et des cyclistes, et veilleront entre autres au respect de la limitation de vitesse, à la prévention de toute conduite inappropriée et au stationnement gênant. Des contrôles de vitesse seront effectués aux endroits dangereux.

Les gardiens de la paix, eux, sécuriseront les passages pour piétons des écoles.