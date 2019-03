La Zinne, la nouvelle monnaie locale est lancée à Bruxelles

Un euro vaut une Zinne. Cette monnaie locale commence à circuler dès ce vendredi dans le prote-feuille des Bruxellois. Le but: faire fonctionner l'économie locale.

Les Bruxellois peuvent les obtenir via les 22 comptoirs de change repris sur le site www.zinne.brussels. Ensuite, ils peuvent les dépenser dans l'un des 90 points de vente de la capitale. "Ces prestataires correspondent à nos valeurs, précise Isabelle Dubois, porteuse du projet. Ils travaillent dans le local. Ils font attention à leurs déchets, à leur énergie. On n'y retrouve pas de multinationales. Nous valorisons les petits commerçants."

Eviter le flop des Eco-iris

En 2014, un autre type de monnaie locale faisait un flop à Bruxelles: l'eco-Iris. Les commerçants en ont eu trop dans leurs caisses et n'ont pas pu les dépenser. "Notre priorité est d'aller à la rencontre des fournisseurs de nos prestataires pour voir s'ils sont d'accord d'accepter la Zinne, rétorque Isabelle Dubois. Et les réponses sont positives. Par exemple, la brasserie de la Senne a déjà signé." Les commerçants pourront aussi faire le chemin inverse: échanger leur Zinne contre des euros. Les particuliers par contre, ne pourront plus faire marche arrière. Il faudra les dépenser.