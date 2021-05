La VUB demande à des sans-papiers de mettre un terme à leur grève de la faim

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) demande mercredi aux sans-papiers qui occupent entre autres un de ses locaux sur le campus d'Etterbeek, de reconsidérer leur décision de mener une grève de la faim.

L'Union des Sans-papiers Pour la Régularisation (USPR) a annoncé mardi que les sans-papiers, qui occupent aussi depuis plusieurs semaines des sites de l'ULB et l'église du Béguinage à Bruxelles, avaient entamé une grève de la faim depuis trois jours.

Les occupants revendiquent l'établissement de critères de régularisation clairs et la mise en place d'une commission de traitements des demandes de régularisation, avec une priorité accordée aux leurs. Ils mettent en avant le fait qu'ils peuvent être employés dans les professions en pénurie et dans d'autres secteurs où il est difficile de pourvoir des emplois en cette période de crise sanitaire.

L'USPR a déclaré que la grève de la faim avait été décidée après l'échec "des dizaines d'actions et de rassemblements à Arts-Loi, dont le dernier mena à l'arrestation arbitraire de près de 60 occupants", après l'échec "d'une rencontre avec le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi", et après les "insistantes déformations de la presse". "La VUB regrette cette action, bien qu'elle comprenne la situation personnelle dramatique et désespérée des personnes concernées. Elle espère que les militants reconsidéreront leur décision", souligne l'université bruxelloise.