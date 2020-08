La vitesse limitée à 100 km/h sur le ring de Bruxelles dès le 1er septembre

C'est l'une des mesures du plan "Energie-Climat 2021-2030" du gouvernement flamand : réduire la vitesse maximale autorisée sur le ring ceinturant Bruxelles de 120 à 100 km/h. Elle entrera en vigueur ce 1er septembre. Pour le ministre en charge des Affaires bruxelloises au gouvernement flamand, Benjamin Dalle, "c'est une mesure importante pour diminuer les émissions de CO2 mais aussi les particules fines, pour réduire les nuisances sonores et améliorer la sécurité routière".

La Région bruxelloise embraye

Si la grande majorité du ring s'étend sur le territoire de la région flamande, 15 km se trouvent en Région bruxelloise. On risquait donc de s'acheminer littéralement vers un "ring à deux vitesses", 120 en territoire bruxellois, 100 en Flandre. Il n'en sera rien. La Ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt a profité de l'opportunité pour rallier la Région flamande dans sa lutte en faveur d'une meilleure qualité de l'air et d'une réduction du nombre et de la gravité des accidents.

En revanche, concernant la lutte contre la congestion automobile, les deux régions ne partagent pas la même approche. La Flandre veut considérablement élargir le ring pour accroître ses capacités d'absorption du trafic. Une mesure à laquelle le gouvernement bruxellois s'oppose au nom de la défense de la qualité de l'air des habitants de la capitale.