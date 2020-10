La violence conjugale, autre face sombre du coronavirus, reste élevée à Bruxelles

La crise sanitaire aura bel et bien eu un impact sur les violences conjugales. Les appels aux services d’aides aux victimes ont été multipliés par trois durant le confinement. L’hôtel qui a été ouvert pour accueillir les victimes et ainsi faire face à la saturation des maisons d’accueil est resté complet. Il l’est toujours aujourd’hui. Pour comprendre le phénomène, nous nous sommes rendus sur place, dans cet hôtel.

Le déclic pour dire stop

Installée dans la salle à manger de l’hôtel, cette mère de trois enfants, confie qu’elle a subi des violences physiques, psychologiques et financières de son mari pendant des années. C’est au confinement, dit-elle, qu’elle a ouvert les yeux. Elle était devenue esclave. "Je devais courir à droite et à gauche, assumer un foyer toute seule. Et là, j’ai eu un déclic, je me suis dit : je suis noyée de dettes, je suis battue, je suis détruite moralement, mais je dois en plus me battre durant cette période difficile. Alors, si c’est comme ça, je le fais toute seule. Et en paix".

Avec ses grands yeux marrons, et son doux sourire qui illumine son visage, cette autre mère nous explique pourquoi elle a trouvé refuge ici, au printemps avec ses quatre enfants. "Le jour où il a commencé à violenter ma grande fille, c’est là que je me suis dit, c’est bon, c’est trop".

Cela faisait 18 ans qu’elle supportait les coups de son mari. Mais pendant le confinement, la situation s’est dégradée. "S’il n’y avait pas eu le confinement, il n’y aurait pas eu cette intensité. Parce qu’il est capable d’être calme et d’être gentil. Mais avec le confinement, cette gentillesse, elle n’est plus là".