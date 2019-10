La ville de Bruxelles relance les "Fastes" de la police

Mercredi après-midi, la Grand-Place de Bruxelles a vibré au rythme des "Fastes" de la police. L’évènement n’était plus organisé depuis 2012 mais il a été relancé par la Ville de Bruxelles cette année, avec un coup de projecteur sur la Première Promotion de cadets de la Police, des ados invités à découvrir la police de l’intérieur.

Sur la Grand-Place le défilé millimétré de la police est emmené par la première unité de cadets. En uniforme, casquette et pull, ils sont une vingtaine en tout, recrutés dans les écoles de la ville de Bruxelles et à Ixelles. Ou dans les familles du personnel.

Depuis trois mois, la zone de Bruxelles-Capitale Ixelles leur fait découvrir la police de l’intérieur, les jeunes participent en observateurs à des interventions de premiers secours, de maintien de l’ordre ou encore visitent la cavalerie et apportent ponctuellement leur aide à l’occasion de certains évènements.

Comme à Londres

Une expérience qui s’inspire de ce qui se passe à Londres, avec comme objectif affiché, explique Ilse Van de keere, porte-parole de la zone, de se trouver des alliés au sein de la jeunesse bruxelloise :

"On espère à travers ces jeunes faire évoluer l’image de la police et montrer que cette dernière fait bien plus que du répressif".

La police espère par la même occasion susciter des vocations, elle qui peine parfois à recruter.

Appel à candidature

Un appel à candidature sera d’ailleurs lancé le 7 octobre prochain, pour la deuxième unité des cadets. Il faut avoir entre 14 et 19 ans. Un appel relayé sur les comptes twitter, Instagram et facebook de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.