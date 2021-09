La Ville de Bruxelles prolonge les extensions de terrasses jusqu'au 31 octobre

Le collège de la Ville de Bruxelles a décidé jeudi dernier de prolonger d'un mois, à savoir jusqu'au 31 octobre, les extensions des terrasses octroyées aux hôtels, restaurants et cafés bruxellois, a annoncé mardi le cabinet de l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain.

Cette prolongation vise notamment à soutenir les acteurs économiques bruxellois, qui ont subi la météo défavorable de cet été et espèrent largement profiter de celle plus clémente de ce début d'automne. "Cette prolongation est aussi un soutien direct à l'activité économique et à l'attractivité de nos quartiers commerçants", ajoute Fabian Maingain.

Les extensions de terrasses, initiées à l'été 2020, avaient cette année été autorisées courant mai à la réouverture de l'horeca. Elles devaient initialement perdurer jusqu'au 30 septembre. Elles pourront finalement être maintenues en place jusqu'au 31 octobre. Après cette date, elles devront être retirées, notamment celles installées sur des emplacements de stationnement. Les établissements pourront toujours continuer à exploiter leurs terrasses annuelles dans les dimensions fixées par leurs autorisations.

Une prime au démontage

Pour aider les exploitants dont la trésorerie est encore fragile, la Ville met à disposition, par l'intermédiaire de l'ASBL Entreprendre Bruxelles, une prime au démontage pouvant atteindre jusqu'à 2.000 euros.

Les extensions de terrasses seront pérennisées en 2022. "Au vu du succès de cette politique et de la convivialité urbaine apportée dans les quartiers par ces extensions de terrasse, celles-ci pourront être autorisées chaque année dès 2022 dans le cadre des autorisations terrasses classiques", a annoncé l'échevin.

En 2022, les extensions pourront être mises en place d'avril à fin septembre, selon la réglementation et les tarifs définis par le règlement terrasses de la Ville de Bruxelles. Les commerçants peuvent dès à présent introduire une demande auprès de la cellule horeca (horeca@brucity.be ou 02 279 22 60).