La Ville de Bruxelles offre un plumier rouge à tous les enfants de 1e primaire, Ecolo s'indigne

En ce jour de rentrée scolaire, les élèves de première année primaire des écoles de la Ville de Bruxelles ont reçu un cadeau : un plumier de couleur rouge, frappé du logo de la Ville, contenant une paire de ciseaux, un taille-crayon, une gomme, un tube de colle, un crayon, un bic quatre couleurs et une latte. "Cela fait 18 ans que Faouzia Hariche est échevine (PS) de l'instruction publique et c'est la première fois que les enfants reçoivent ce genre de cadeau pour la rentrée", dénonce Zoubida Jellab, conseillère communale Ecolo.

Cadeau électoral?

L'élue écologiste se pose plusieurs questions: qui a décidé de ce cadeau? Est-ce le collège des bourgmestre et échevins ou l'administration? "S'il s'agit de l'administration, est-ce que c'est son rôle de faire la campagne de l'échevine? Surtout quand on sait que le directeur général de l'instruction publique est lui aussi membre du PS", poursuit Zoubida Jellab. "Je me pose aussi la question de l'utilité. Pourquoi offrir des fournitures scolaires le 3 septembre, alors que les parents ont déjà acheté tout le matériel nécessaire? Les parents ont-ils été prévenus de ce cadeau?"

Enfin, la conseillère Ecolo déplore la qualité médiocre des fournitures: le plumier est en plastique, comme la latte, et plusieurs objets sont eux-mêmes emballés sous plastique. Ce qui ne fait pas très "développement durable". Cerise sur le gâteau, le plumier est d'un rouge vif qui renvoie à la couleur du Parti socialiste, ce qui n'est pas de nature à calmer la colère de Me Jellab.

Pas de réponse de l'échevine

Nous avons bien sûr tenté de joindre l'échevine Faouzia Hariche, tant directement que par l'intermédiaire de son attaché de presse. Après nous avoir promis une réponse, ce dernier ne nous a pas rappelé et n'a plus répondu à nos appels. Signe, peut-être, d'un certain malaise. Rappelons en effet que, depuis le 14 juillet, toute forme de cadeaux aux électeurs est interdite dans le chef d'un candidat aux élections communales du 14 octobre.