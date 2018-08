La Ville de Bruxelles lance 40 audioguides pour les visiteurs des cimetières bruxellois

Forte du succès de ses parcours guidés dans les cimetières de Bruxelles et de Laeken, la Ville de Bruxelles lance ce vendredi 40 audioguides afin de permettre aux visiteurs qui le souhaitent d'approfondir leur découverte de son patrimoine funéraire. Leur contenu proposera notamment des passages musicaux, de nombreuses anecdotes ainsi que des informations sur les personnalités reposant sur le parcours.

La Ville de Bruxelles a initié un ensemble de projets destinés à ouvrir ses cimetières à un public plus large. "Ces lieux regorgent d'histoire et renferment des œuvres patrimoniales exceptionnelles, souvent méconnues car on n'exploite pas assez le potentiel culturel de nos cimetières en Belgique", explique l'échevin en charge de la Démographie, Alain Courtois. "Nous avons mis en place plusieurs actions pour y remédier, à l'instar des voiturettes de golf pour se déplacer, des parcours patrimoniaux ou encore de la rénovation des galeries funéraires de Laeken. Ces audioguides en sont la dernière étape en date et nous espérons qu'ils attireront un public toujours plus nombreux".

Les audioguides sont disponibles gratuitement à l'entrée des cimetières de Bruxelles et de Laeken ainsi que des galeries funéraires à Laeken.