La Ville de Bruxelles fait réfléchir ses élèves aux stéréotypes de genre par le sport

Dans un certain imaginaire, des sports sont encore réservés aux hommes, d'autres sont spécifiques aux femmes. Quand on pense au rugby, par exemple, c'est une image d'hommes baraqués se plaquant par terre qui vient à l'esprit. En revanche, la natation synchronisée n'est à ce jour pratiquée que par des femmes, du moins en compétition officielle.

Déconstruire les stéréotypes de genre

Lors de journées baptisées "Sport expérience", le département de l'Instruction publique de la Ville de Bruxelles incite les adolescents à réfléchir aux stéréotypes de genre. Lors de ces journées, la pratique des sports est mixte. Filles et garçons pratiquent ensemble les mêmes sports et en profitent pour se familiariser avec des disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer, comme la capoeira, le krav maga, l'escrime ou le water-polo.

"Trois grands point sont importants", explique Fabien Nobilio, responsable des activités philosophiques au sein du département de l'Instruction publique. "Il y a la pratique sportive, effectivement: permettre aux garçons et aux filles des écoles de la Ville de Bruxelles de pratiquer des sports dits de garçons et dits de filles et de montrer qu'en fait ça n'a pas beaucoup de sens. Le deuxième point, du coup, c'est de déconstruire ces préjugés et stéréotypes de genres. Et le troisième point, c'est qu'on fait aussi de la philo. Sport et philo vont ensemble. Donc on a la pratique du corps et la réflexion sur le côté social, le rapport aux autres, le rapport au corps."

Des élèves réceptifs

Chez certain.e.s élèves, la réflexion fait son chemin. Cette adolescente à peine sortie de la piscine admet qu'elle avait des préjugés. "J'ai beaucoup appris. Je ne vais pas vous mentir, en venant à cette journée, j'avais des préjugés. Je me suis dit que le water-polo c'était un sport avec beaucoup de cardio, que c'était plus masculin que féminin. Alors que pas du tout. La preuve, c'est que c'est une femme qui nous a fait découvrir ce sport. Elle le pratique depuis longtemps. C'est entouré de préjugés alors qu'il ne devrait pas y en avoir. J'ai appris beaucoup aujourd'hui.

On entend le même discours dans la bouche des garçons, pour qui le sport devrait être accessible à tout le monde, pour autant que l'envie soit présente. L'initiative "Sport Expérience" concerne l'ensemble des écoles secondaires de la Ville de Bruxelles et il est question de l'étendre aux écoles primaires.