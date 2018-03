La Ville de Bruxelles facilite les autorisations pour installer des bornes électriques

Pour améliorer la qualité de l'air à Bruxelles, le Collège de la Ville de Bruxelles a décidé d'adapter la permission de voirie pour le placement de bornes de recharge électrique, a indiqué vendredi Els Ampe, échevine de la Mobilité, des Travaux publics et des Affaires néerlandophones.

L'intention est d'accélérer le passage aux véhicules électriques à Bruxelles. La Région a annoncé le 20 avril 2017 qu'elle voulait placer 200 bornes de recharge pour véhicules électriques sur la voie publique. La Ville de Bruxelles est la première commune qui prend des mesures concrètes dans la réalisation de ce plan régional.

Elle modernise sa permission de voirie pour l'installation, l'exploitation et la maintenance d'une place de stationnement avec des points de recharge pour les véhicules électriques. "Ceux qui veulent installer des bornes de recharge peuvent désormais obtenir plus facilement une permission de voirie à la Ville de Bruxelles", explique Els Ampe. "La Ville tient ainsi à encourager un trafic sans gaz d'échappement, tout en contribuant au plan régional de placement de bornes de recharge. En adaptant l'espace public aux véhicules propres, nous prenons des mesures pour améliorer la qualité de l'air."

Des exigences de qualité ont été définies pour les entreprises qui souhaitent installer des bornes de recharge. Elles seront par exemple responsables de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance des bornes de recharge et des espaces de stationnement associés. Les opérateurs seront également responsables de la propreté et des remplacements possibles des bornes de recharge.