La Ville de Bruxelles élargit la zone d'obligation du port du masque

La Ville de Bruxelles a décidé d’élargir l’ensemble des rues où le port du masque est obligatoire à celles à forte fréquentation.

La mesure s’inscrit dans le contexte de l’évolution de la pandémie du Covid-19 et des nouvelles mesures prises par Conseil National de Sécurité. Le port du masque sera généralisé dans les rues fortement fréquentées par les piétons dont les trottoirs ne permettent pas de respecter une distanciation sociale.

Il était déjà imposé depuis samedi dernier sur les boulevards du centre, la rue Neuve et la rue Marie-Christine.

Toutes les rues piétonnes du centre

Désormais, il sera également demandé aux citoyens de porter un masque dans l’ensemble des rues piétonnes du Centre-Ville (Grand Place, boulevards du Centre et alentours, rue Neuve…), dans les Marolles (entre rue Blaes et rue Haute), dans le quartier Sainte-Catherine (rues Sainte-Catherine, de Flandres, place Sainte- Catherine et au Vismet), ainsi qu’à la rue De Wand et sur les artères adjacentes.

En concertation avec la commune d’Ixelles, il sera aussi obligatoire dans le goulet de l’avenue Louise, le boulevard de Waterloo, l’avenue de la Toison d’Or et la rue du Bailly.

Une signalisation spécifique

Une signalisation spécifique (panneaux et bâches) sera installée à l’entrée des rues indiquées afin d’indiquer clairement aux chalands les lieux ou le port du masque est obligatoire.

Selon l’échevin du Commerce, Fabian Maingain (DéFI) et le bourgmestre Philippe Close (PS), une première phase de prévention sera mise en place pour sensibiliser le port du masque en rue avant une obligation stricte, sous peine d’amende administrative.

La Ville a également rappelé qu’il était de la responsabilité de chacun de porter le masque lorsque les circonstances où l’affluence ne permet pas de respecter la distance sociale et que des sanctions seront prévues en cas de non-respect.