La victime de la fusillade à Saint-Gilles hors de danger, son identité pas encore établie

L'homme qui a été grièvement blessé mardi matin lors d'une fusillade à Saint-Gilles, est hors de danger. Il a été touché par deux balles au bras et à la jambe. Il avait été mentionné plus tôt dans la journée qu'il s'agissait d'un homme âgé de 28 ans mais cette information n'est pas encore établie, indique le parquet de Bruxelles. "La victime n'a pas encore pu être identifiée formellement et plusieurs vérifications doivent être effectuées", précise le porte-parole du parquet Denis Goeman.

La fusillade s'est produite vers 05h30 dans la rue de l'Argonne et non vers 06h30 comme il le fut annoncé plus tôt dans la journée.

"Plusieurs coups de feu ont été entendus et un homme qui n'a pas encore été formellement identifié, a été atteint par deux balles. Il a été touché à un bras et à une jambe mais ses jours ne sont pas en danger. Le parquet a ouvert une instruction pour tentative de meurtre et a ordonné divers devoirs d'enquête dont l'analyse d'images de vidéosurveillance, une expertise en balistique et la descente sur les lieux de la fusillade du laboratoire scientifique de la police fédérale. Un médecin légiste a également été requis", indique Denis Goeman.

La fusillade s'est produite tout près d'un café mais on ignore encore si la victime et le ou les auteurs, y étaient clients. Son exploitant et d'éventuels clients seront entendus comme témoins.