La transparence au programme de la "der des ders" du Parlement bruxellois 2014-2019

Le Parlement bruxellois clôture ce mardi après-midi les travaux de la législature 2014-2019 sur une deuxième séance plénière consécutive. Une manière de voter à la dernière minute quelques ordonnances et résolutions d'importance variable. Parmi les textes adoptés in extremis, on trouve l'ordonnance sur la transparence des pouvoirs publics.

Le texte a été voté la semaine passée en commission et il se retrouve donc en séance plénière pour adoption définitive. C'est en quelque sorte la touche finale à la réforme globale de la gouvernance bruxelloise, conséquence de l'affaire du Samusocial de l'été 2017. L'ordonnance fixe les modalités d'obtention, pour le citoyen, d'une série de documents administratifs auprès des communes, des cabinets ministériels ou des organismes d'intérêt public. Le Parlement approuve aussi ce mardi la création d'une commission de déontologie.

Sécurité des tunnels, contrat école et harcèlement sexiste

L'ordonnance relative à l'exploitation et à la sécurité des tunnels ne laissera sans doute pas indifférents tous ceux qui ont suivi la saga des tunnels bruxellois ces dernières années. Plus consensuel, le Parlement vote aussi le Contrat Ecole qui doit répondre au manque d'infrastructures scolaires dans les communes. Enfin, plus symbolique, le parlement adoptera une résolution visant à lutter contre le harcèlement sexiste dans l'espace public et particulièrement dans les transports en commun.