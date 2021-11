La Stib va introduire la demande de permis d’urbanisme du futur tram 10 cette semaine

La Stib déposera la demande de permis d’urbanisme du futur tram 10 à Neder-Over-Heembeek d’ici la fin de la semaine. Cette nouvelle ligne, longue de cinq kilomètres et demi, devrait permettre de désenclaver plusieurs quartiers et offrir une meilleure connexion entre le nord et le sud de la Région, a annoncé la société de transports publics bruxelloise mercredi dans un communiqué.

"Ce projet de tram illustre comment l’application des principes de Good Move et l’investissement massif de la Région dans ses transports publics vont réellement changer la vie des Bruxelloises et des Bruxellois. En plus du tracé du tram, le projet va permettre de créer des zones récréatives, des places, des plaines de jeux, des espaces verts ? ", explique la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt.