La STIB va distribuer des cartes Mobib gratuites: quand, pour qui et pourquoi?

Chaque début d’année, la question ressurgit : les tarifs de la STIB vont-ils augmenter ? Après des années de stabilité des prix, 2020 pourrait être synonyme de hausse. Le conditionnel reste de mise car aucune décision d’indexer les tarifs n’a encore été prise par le gouvernement bruxellois mais il y a déjà une certitude, le billet à usage unique coûtera plus cher. Une hausse justifiée par l’écologie, explique-t-on à la STIB, et qui entrera en vigueur en même temps que le paiement par carte bancaire et la distribution de cartes Mobib gratuites.

La plupart des usagers de la STIB disposent d’une carte Mobib sur laquelle ils peuvent charger des tickets ou des abonnements. Mais il reste environ 4% des usagers qui achètent leur titre de transport un par un, dans un automate ou dans le tram ou le bus. Pour Françoise Ledune, porte-parole de la STIB, " c’est un non-sens écologique et économique. Ces tickets papier dotés d’une piste magnétique coûtent cher à la production, leur délivrance par les chauffeurs ralentit le trafic et leur élimination est source de pollution. Nous aurions pu les supprimer purement et simplement mais nous avons préféré les maintenir pour les touristes et les utilisateurs occasionnels. Par contre, nous allons les surtaxer de 50 centimes dès le mois d’avril pour encourager les usagers à se tourner vers la carte Mobib, nous en distribuerons d’ailleurs gratuitement en avril, il s’agira de cartes Mobib Basic d’une valeur de 5 euros, non-personnalisée et qui ne nécessite donc pas de carte d’identité." Autre nouveauté, ceux qui ne possèdent pas de cartes Mobib pourront payer leur ticket unique en présentant leur carte bancaire à des bornes " sans contact " ou le charger sur leur smartphone au tarif actuel de 2,1 euros. Seul le traditionnel ticket papier passera de 2,1 à 2,6 euros, et même à 3 euros si on l’achète au chauffeur.

Augmentation généralisée des tarifs en vue ?

Cette surtaxation du ticket d’un trajet n’évacue pas la question de départ : les tarifs vont-ils augmenter au printemps ? " Cela ne dépend pas de nous ", explique Françoise Ledune, " la décision revient au gouvernement bruxellois, mais il est clair que la STIB réclame une indexation. Nos tarifs n’ont pas évolué depuis 5 ans, or le coût de la vie a changé depuis lors, y compris pour nous. " Et pas question d’utiliser le fruit de cette éventuelle indexation pour financer la gratuité des transports en commun aux étudiants de moins de 25 ans et aux seniors de plus de 65 ans, gratuité annoncée pour 2020 par l’actuel gouvernement bruxellois qui en a fait une des priorités de son programme. " Les deux dossiers ne sont pas liés. D’ailleurs, chaque réduction de tarif ou chaque mesure de gratuité a toujours été compensée financièrement par la Région. " Gratuité et indexation seront examinées lors du conclave budgétaire bruxellois du mois de mars. On estime que la gratuité aux -25 ans et aux +65 ans coûterait une vingtaine de millions d’euros par an, mais la volonté du gouvernement de la réserver aux Bruxellois doit encore recevoir l’aval des juristes afin d’éviter des plaintes pour discrimination émises par des usagers wallons ou flamands.

Manifestation contre la possible hausse des tarifs

Sans attendre une possible indexation, certains utilisateurs, soutenus par le PTB, ont lancé un appel à manifester le dimanche 19 janvier devant la gare du Nord. Sur Facebook, l’initiateur du mouvement affirme " La STIB, c’est nous ! Ne croyez pas qu’ils ont le droit de saigner les gens de la sorte. Il n’y a qu’en se bougeant qu’on obtient justice, nous rêvons en tout cas de les voir reculer. " Un appel qui laisse la STIB sceptique. " Les responsables de la manifestation entretiennent une confusion. Aucune indexation généralisée des tarifs n’a encore été décidée et l’augmentation du ticket papier est une mesure écologique qui ne touchera que les usagers de passage ou occasionnels, les plus démunis ayant par ailleurs des tarifs réduits." Une mise au point qui n’empêchera pas les manifestants de se mobiliser, eux qui réclament une gratuité généralisée des transports en commun et leur financement par les grandes entreprises de la Région.