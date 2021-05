La STIB n'ira pas en appel du jugement du tribunal du travail dans une affaire de discrimination

Début mai, un jugement du tribunal estimait que la STIB avait fait preuve de discrimination envers une femme musulmane portant le foulard en ne retenant pas sa candidature à deux fonctions. Il s'agit même d'une double discrimination, en fonction du genre et pour raison religieuse. En d'autres termes, la STIB devait préférer ce qu'on appelle la neutralité inclusive à la neutralité exclusive.

Un vote très serré

Le dossier des signes convictionnels dans la fonction publique est très sensible politiquement. Il présente un caractère clivant, y compris en interne de certains partis, loin d'être unis sur la question. Le fait de décider de faire ou non appel du jugement a donc provoqué de vifs débats au sein du comité de gestion de la STIB. Le management de l'entreprise penchait en faveur d'un appel. Les représentants des partis politiques étaient divisés : Ecolo-Groen et PS ne voulaient pas d'un appel; DéFI et Open-VLD en étaient partisans. Au final, il n'y aura pas d'appel, opposants et partisans n'étant pas parvenus à se départager selon une source proche du dossier.