La STIB invite à réagir contre le harcèlement sexiste dans l'espace public

Harcèlement sexiste: comment réagir? - 14/05/2019 En Belgique, 60% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste dans la rue ou les transports publics. Une femme sur deux a été physiquement attaquée dans la rue ou dans les transports en commun. Lorsque tu es victime de harcèlement sexiste ou témoin d’une telle situation, tu peux (ré)agir. Ces derniers mois, nos jeunes activistes ont travaillé avec la STIB pour proposer des solutions qui visent à combattre le harcèlement sexiste dans l’espace public, en particulier dans les transports en commun. Le groupe poursuit un double objectif : donner aux victimes les moyens d’agir contre le harcèlement sexiste et donner aux témoins les moyens d’agir et d’intervenir pour stopper le harcèlement et soutenir les victimes.