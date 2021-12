La STIB et RATP Dev inaugurent un service de bus touristiques 100% électrique

Après plus d’un an d’interruption de son circuit touristique, la STIB a relancé le service de bus Hop-on Hop-off de Bruxelles. Elle en avait confié l’exploitation en 2020 à la société Tootbus Bruxelles, filiale de RATP Dev pour un lancement d’activité en 2021.

La STIB et RATP Dev ont annoncé mercredi l’inauguration, à Bruxelles, du premier service de bus touristiques Hop on Hop off 100% électrique.

Pour le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, "le retour des bus touristiques dans les rues de Bruxelles souligne la volonté de la Région d’accueillir à nouveau les touristes nationaux et internationaux".

Les Bruxellois sont très fiers d’être les premiers citadins à accueillir la version entièrement électrique des iconiques bus Hop on Hop Off, a commenté pour sa part la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Selon le communiqué diffusé par la STIB et RATP Dev, l’offre de Tootbus a été complétée par la mise en place de nouveaux audioguides qui incluent des contenus ciblés pour enfants. Le contenu a été repensé pour découvrir Bruxelles présentée par des Bruxellois d’adoption, comme si on découvrait la ville avec des amis. Progressivement déclinés jusqu’à six et dix langues, les textes ont été enregistrés par des natifs de chacune des langues.