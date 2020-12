La STIB délivrera des messages chantés pour les fêtes de fin d'année

Un bus sillonnera les rues de la région de Bruxelles-Capitale les 15, 17, 18 et 23 décembre pour délivrer 60 messages chantés dans le cadre de l'opération "Voices of Christmas", a indiqué mardi la STIB.

Ce sont 15 messages qui seront diffusés à chacune des sorties par haut-parleurs devant les portes des destinataires.

Une sélection sera effectuée parmi les demandes, qui peuvent être formulées à compter de ce mardi via le site internet et les réseaux sociaux de la STIB. Elle sera notamment basée sur la possibilité de transformer les textes en chansons. Les messages ne devront pas dépasser les 200 caractères. La cordialité sera une condition et l'originalité un critère de sélection qui servira à départager les demandes.

La chorale des "Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre" enregistrera les chansons qui seront diffusées par la suite via le bus.

La personne qui a envoyé le message sera prévenue par mail la veille de sa diffusion. Cela lui donnera ainsi l'opportunité de prévenir le destinataire du message ou de s'assurer qu'il soit bien présent à son domicile le moment venu.

La STIB vise ainsi à diffuser des messages de solidarité en cette période de fêtes où les gens apprécient habituellement de se retrouver en famille.

Lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19, 136 messages enregistrés directement par les expéditeurs avaient été diffusés les 16, 17, 21, 22 et 24 avril dans le cadre de l'opération alors intitulée "Voices of Brussel".