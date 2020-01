La stèle en hommage à Loubna Lafquiri à Molenbeek n'est toujours pas reconstruite

Le 13 septembre 2019, un camion travaillant sur un chantier tout proche endommage gravement la stèle en hommage à Loubna Lafquiri, une des victimes des attentats du 22 mars 2016 à la station de métro Maelbeek. Le jour même, la bourgmestre (PS) Catherine Moureaux tweete : "Nous referons la stèle à l'identique au plus vite".

Une nouvelle stèle en mars

Quatre mois plus tard, nous sommes en janvier 2020 et la stèle n'a toujours pas retrouvé sa place. "J'ai la confirmation que la commande a été passée", explique Catherine Moureaux. "La nouvelle stèle devrait être prête début mars, me dit le calendrier. (...) Le mari de Loubna a confirmé qu'il souhaitait une reproduction à l'identique de la stèle. Par ailleurs, l'entrepreneur (responsable de l'accident, ndlr) a souhaité financer la réhabilitation via son assureur. (...) Dans ce dossier, nous avons été tributaire de l'assureur de l'entrepreneur et c'est ce qui cause le délai plus long que ce que l'on aurait espéré", conclut la bourgmestre de Molenbeek.