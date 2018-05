La Senior Academy à Auderghem: des cours de théâtre pour retraités actifs

Une belle initiative à épingler à Auderghem, où une structure qui s'appelle la Senior Academy propose des cours de théâtre pour les retraités actifs. Les apprentis comédiens sont parfois octogénaires mais ils gardent la passion des planches, et visiblement jouer la comédie, cela conserve.

Ils n'avaient souvent jamais fait de théâtre, l'art dramatique, ils l'ont découvert à l'âge de la retraite. Guy, Yolande, Josiane et les autres ont pour certains entre 83 ou 86 ans, mais ils sont chaque semaine fidèles au rendez-vous, de la Senior Academy.

Il y a bien un peu d’appréhension et une petite pointe de stress avant d’entamer les répétitions, mais comme l’explique Guy : "On a le trac, mais cela apporte aussi du piment, de l’adrénaline et surtout cela peut aider à exercer la mémoire".

Ce que Guy ne dit pas c’est que jouer peut aussi être un autre moyen pour rompre isolement et solitude.

Danièle Dulière est comédienne, elle met en scène, guide et rassure les comédiens amateurs qui comme elle l’explique ont souvent gardé enfui depuis très longtemps le besoin de jouer : "Après la peur des débuts, les progrès sont souvent rapides et étonnants", ajoute la metteuse en scène.

Reste une fois le trac surmonté, comme pour tous les comédiens, le plaisir d'endosser un rôle et de donner la réplique.