La salle de concerts Magasin 4 s'ancre dans la zone du canal

Le projet de la nouvelle salle de concerts punk rock alternative du Magasin 4 a été présenté mercredi. Il s’implantera sur un terrain situé à l’angle de l’avenue du Port et de la rue de l’Entrepôt, près de Tour et Taxis, à Bruxelles.

La société d’architectes Central a été désignée pour mener à bien le projet par la société d’aménagement urbain (SAU), en concertation avec la Ville de Bruxelles, le cabinet du ministre-président de la Région bruxelloise et le maître architecte régional.

Des critères de sélection

Gilles Delforge, le directeur de la SAU, explique que "le projet de Central est celui qui répondait le mieux aux critères de sélection du marché, parmi lesquels figuraient notamment les qualités architecturales et fonctionnelles, la plus-value pour le quartier, l’identité, la durabilité, l’approche circulaire et réversible, le budget…"

A la recherche d’une implantation pérenne

"On signe la continuité et la pérennisation du Magasin 4, ce haut lieu de culture bruxellois", s’est réjoui le bourgmestre de la Ville Philippe Close. Cette salle de musique underground qui existe depuis plus de 25 ans a été menacée pendant longtemps par la précarité du droit d’occupation de ses locaux situés avenue du Port.

Fin 2020, un accord avait été conclu entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, le Port de Bruxelles et la SAU pour permettre à la salle de concerts de trouver une implantation pérenne. Il comprend notamment une concession entre le Port et la Ville pour le terrain. Le futur bâtiment sera financé à hauteur d’un million d’euros par la Région dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n° 1 Citroën-Vergote. La SAU prévoit de déposer la demande de permis en mai 2022 et d’entamer les travaux en 2023.

Une philosophie

Pour le ministre-président régional bruxellois Rudi Vervoort, cet accord "correspond parfaitement à la philosophie des contrats de rénovation urbaine, initiés par la Région et concrétisés avec les communes : "combler les déficits en matière d’infrastructures publiques et réduire les fractures urbaines entre quartiers."