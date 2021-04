La Région octroie le permis d'urbanisme pour le futur "Le Chat Cartoon Museum"

C'st une étape de plus vers la construction, dans le coeur historique de Bruxelles, du futur Musée du Chat, d'après le personnage de Philippe Geluck. La Région de Bruxelles-Capitale a délivré le permis d'urbanisme à la SAU (la Société d'Aménagement Urbain), porteuse du projet.

4000 mètres carrés sur 7 étages

Le bâtiment qui servira d'écrin au futur musée est un immeuble contemporain et modulable conçu par l’architecte Pierre Hebbelinck sur une parcelle située entre le BIP et Bozar, visible depuis la place des Palais. Il accueillera LE CHAT cartoon museum, imaginé par Philippe Geluck, et il totalisera quelque 4.000 m2 de surfaces brutes sur 7 étages, dont 3 en sous-sol. La construction de ce bâtiment sera mise à profit, d’une part, pour améliorer l’accessibilité des vestiges archéologiques souterrains du parcours muséal du Palais du Coudenberg ; et, d’autre part, pour créer des espaces de stockage en sous-sol pour Bozar, avec un accès direct à sa salle Henry Le Bœuf.

La SAU érigera l’immeuble " brut ", tandis que Philippe Geluck financera l’ensemble des aménagements intérieurs de son musée, avec le soutien de ses mécènes et sponsors privés. Bozar financera les travaux nécessaires pour créer ses espaces de stockage en sous-sol.

Il est prévu d’entamer le chantier de construction mi-2021 et de l’achever fin 2023, l’équipe de Philippe Geluck assurant ensuite les aménagements intérieurs pour LE CHAT cartoon museum. L’ouverture est prévue en 2024.