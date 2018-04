La Région bruxelloise voudrait regrouper les vendeurs de voitures de Cureghem au bord du canal

Le quartier Cureghem se trouve à cheval sur Anderlecht et Molenbeek. A Bruxelles c'est d’ailleurs bien connu, ceux qui cherchent une voiture à bas prix savent qu'ils peuvent se rendre dans ce quartier. Une partie de Cureghem vit donc aux rythmes de ces revendeurs. Ils créent des emplois mais aussi des nuisances pour les riverains.

La Région bruxelloise, elle, voudrait déplacer cette activité dans le port de Bruxelles, sur un terrain au bord du canal. Ce qui permettrait d'embarquer directement les voitures d'occasion sur des bateaux en direction du port d'Anvers.

Où en est-on exactement dans ce dossier ?

Alors, on sait que le port de Bruxelles a acheté un terrain de deux hectares en bordure du canal. L'objectif est d'y déplacer l'activité qui pose problème dans le quartier Heyvaert (Cureghem). Mais jusqu'ici, il n'y a pas eu beaucoup d'amateurs pour exploiter ce terminal.

S’il y a finalement un candidat, il pourrait être désigné fin de ce mois, pour une éventuelle ouverture du terminal en 2020. En attendant, c'est le statu quo.

Les revendeurs travaillent toujours dans le quartier Heyvaert, mais cette activité serait plutôt en déclin, nous dit-on.

Les deux communes concernées, Anderlecht et Molenbeek, ne renouvellent plus les permis d'environnement, et les entreprises fonctionnent avec des permis provisoires en attendant cet hypothétique terminal sur le canal.

Mais on le sent bien, la pression, des habitants et des pouvoirs publics, s'accentue pour faire partir cette activité. D'autant qu’un grand Contrat de Rénovation Urbaine a été lancé dans le quartier. Et qu'il est difficilement compatible avec les nuisances du commerce des voitures d'occasion.