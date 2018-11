La Région Bruxelloise va classer le site de la Mémé et la station Alma à Woluwe-saint-Lambert

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d’entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde de l’ensemble formé par les immeubles composant le site connu sous le nom de " La Mémé ", construit et aménagé par l’Atelier Simone et Lucien Kroll à Woluwe Saint Lambert.

Ce périmètre comprend l’immeuble de la Mémé, la Mairie, l’école Chapelle-aux-Champs, le restaurant universitaire, le bâtiment œcuménique, la station de métro et la promenade de l’Alma, le patio et le petit restaurant, ainsi que les espaces publics du Campus de l’Université Catholique de Louvain (UCL).

Architecture participative

Construit et aménagé de 1969 à 1976, le site de la Mémé est l’une des réalisations architecturales belges les plus publiées dans la presse spécialisée internationale depuis les années 1970. Il est salué comme un manifeste de l’architecture participative issue de la révolte étudiante de mai 1968.

Rester fidèle à l’esprit du concepteur

Cette procédure est l’occasion pour le gouvernement bruxellois de montrer que : "protéger ne rime pas forcément avec figer " et le cabinet de Rudi Vervoort (PS) d’insister sur la nécessité de "gérer le site d’une manière évolutive, afin de permettre le redéploiement des Cliniques Saint-Luc à l’horizon 2025 qui prévoit notamment la construction des Instituts Roi Albert II (Centre de Cancer IRA II) et de Psychiatrie Intégrée", le tout en restant fidèle à l’esprit du concepteur qui tenait à ce que le complexe soit flexible, dynamique et vivant, indique encore le cabinet.