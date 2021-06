La Région bruxelloise se dote d'un service de la participation citoyenne

La Région bruxelloise disposera désormais d'un service de participation citoyenne qui viendra soutenir les initiatives tant citoyennes que publiques. Ainsi en a décidé le gouvernement bruxellois, lors de sa réunion de jeudi dernier, ont annoncé mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le ministre en charge de la Démocratie participative Alain Maron (Ecolo).

Pour celui-ci, "la démocratie n'est jamais acquise, c'est un feu permanent qu'il importe d'entretenir pour ne pas qu'il s'éteigne. La création de ce service est un jalon important pour faire vivre la démocratie au quotidien".

Ce nouveau Service de la Participation, logé au sein de perspective.brussels, veillera à offrir au plus grand nombre les outils permettant de stimuler et renforcer le recours aux méthodes participatives dans le développement de projets à Bruxelles. Lorsqu'il sera mis sur pied, il accompagnera les démarches participatives menées tant par les institutions publiques que par des collectifs citoyens afin de permettre aux Bruxelloises et Bruxellois de contribuer à l'élaboration des projets et des politiques publiques. En s'entourant d'acteurs-clés de la participation et en professionnalisant les pratiques, il œuvrera comme un centre d'expertise offrant des conseils ciblés et les outils adéquats aux acteurs désireux de se lancer dans une telle démarche.

"Ce nouveau service, logé à Perspective.Brussels, sera composé de professionnels de la participation et aura pour mission de soutenir, d'accompagner, de susciter les processus participatifs, quels qu'ils soient, qui qu'en soit l'initiateur. Mon gouvernement a souhaité inscrire la démocratie participative dans ses ambitions. La création de ce service en est l'expression", a commenté le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).