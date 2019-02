La Région bruxelloise prépare l'avenir du site de Delhaize à Molenbeek

Le gouvernement bruxellois a confié jeudi à Perspective.brussels et Citydev.brussels une mission exploratoire pour mener à bien la reconversion du site de Delhaize à Molenbeek. Cette décision a été prise à l'initiative du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et du ministre bruxellois de l'Économie et de l'Emploi, Didier Gosuin (DeFI), qui avaient rencontré les représentants de la direction de Delhaize lundi dernier.

Ceux-ci avaient alors annoncé leur intention de se séparer de leur site bruxellois pour délocaliser leurs services de support à Kobbegem (Asse), à côté de son centre de distribution de Zellik.

Prévu au plus tard pour la fin de l'année 2021, ce déménagement libérera un site de 37.000 mètres carrés en plein cœur de Bruxelles, et plus précisément en zone d'entreprise en milieu urbain (ZEMU).

Les objectifs de la mission exploratoire confiée à Perspective.brussels et à Citydev.brussels sont multiples: conserver le caractère industriel du site afin d'y permettre le déploiement de nouvelles activités productives d'une part, et développer un projet mixte, répondant à l'affectation du site en ZEMU et tenant compte du programme d'affectation déjà prévu pour le site de la Gare de l'Ouest d'autre part."Un site d'activités productives de 4 hectares en plein cœur du tissu urbain qui se libère, c'est potentiellement une vraie opportunité ! Nous devons voir grand et, si possible, proposer un projet mixte, compact et résolument urbain", a commenté le ministre-président Vervoort, à l'issue de la réunion.

Pour le ministre de l'Économie et de l'Emploi, le site d'Osseghem présente un potentiel de développement de l'activité productive en Région bruxelloise. "De plus, le déploiement du futur plan d'aménagement directeur (PAD) de la Gare de l'Ouest accentue les perspectives de développement de ce site", a-t-il dit. Didier Gosuin a par ailleurs plaidé pour le maintien et le renforcement des collaborations entre Delhaize et les services publics d'emploi et de formation de la Région-capitale.