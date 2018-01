La Région bruxelloise ne parvient toujours pas à s'accorder sur les allocations familiales

Dans un an, la Flandre, la Wallonie et la Communauté germanophone auront-elles leur propre modèle d’allocations familiales ? Cette compétence a en effet été régionalisée dans le cadre de la dernière réforme de l’État. Bruxelles, en principe, doit aussi s’y mettre. Le problème, c’est que les partenaires politiques de la majorité n’arrivent pas à s’accorder sur un modèle.

Voici ce que devraient être les allocations familiales à Bruxelles, selon le Parti socialiste : "C’est un montant d’allocation de base de 140 euros, avec un supplément de 10 euros à 12 ans et de 10 euros à 18 ans", détaille Caroline Désir échevine à Ixelles.

Selon Hamza Fassi Fihri (cdH), "ce montant doit tourner autour de 150-155 euros, c’est-à-dire plus ou moins la même chose que la Région wallonne et la Région flamande".

Divergences de vues

Tous les partis veulent une allocation identique pour chaque enfant d’une même famille et des suppléments sociaux plus ou moins importants. Mais il y a un désaccord de principe : PS, DéFI et les partis flamands veulent "un basculement immédiat pour tous dans le nouveau système".

Alors que le cdH préfère, comme en Région wallonne, un dispositif pour les futurs parents uniquement. Résultat : ça coince, et le temps presse. Dans un an, il faudrait que Bruxelles ait son propre dispositif de paiement, quitte à conserver seul le modèle actuel.

La Ligue des familles la trouverait saumâtre. "Les bras nous en tombent de cette responsabilité politique, déclare Delphine Chabbert secrétaire politique de la Ligue des familles. Là où partout ailleurs on a réussi à trouver un accord pour avoir un système meilleur que celui actuel, les familles bruxelloises, pour je ne sais pas combien d’années, vont rester natalistes avec un modèle complètement décalé par rapport à la réalité des familles et beaucoup moins performant."

Officiellement, les négociations reprennent mais déjà, certains visent plutôt janvier 2020 comme objectif.

