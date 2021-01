La Région bruxelloise condamnée pour ne pas avoir lutté assez contre la pollution de l'air

La Région bruxelloise vient d’être condamnée devant le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Cinq citoyens bruxellois et l’association de droit environnemental "Climate Earth" l’avait attaquée en 2016 pour "ne pas avoir agi suffisamment contre la pollution de l’air".

Les plaignants reprochent à la Région les endroits où elle mesure la concentration de dioxyde d’azote (NO2), un polluant produit notamment par les moteurs des véhicules diesel. Selon eux, ces capteurs n’étaient pas installés aux endroits où le trafic est le plus important et, donc, là où l’air est le plus pollué. Ce que demande pourtant une directive de l’Union européenne.

Le tribunal a donc donné raison à ces plaignants. La Région doit désormais installer au moins un de ses capteurs dans une des zones considérées comme les plus soumises au trafic routier à Bruxelles, à savoir le long de la Rue de la Loi, le long de la Petite Ceinture ou les alentours de l’autoroute E40 entre le Boulevard Reyers et la frontière avec la Région flamande.