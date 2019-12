La Région bruxelloise classe le Pavillon chinois et la Tour japonaise

La région bruxelloise a décidé le classement du Pavillon chinois et de la Tour japonaise. Erigés en lisière du domaine royal de Laeken, les deux édifices sont emblématiques du patrimoine architectural bruxellois. Ils ont été réalisés entre 1901 et 1905, à la demande du roi Léopold II par l’architecte français Alexandre Marcel. Le roi souhaitait créer autour de son domaine un musée en plein air composé de bâtiments rappelant l’Extrême-Orient, une région du monde qui exerçait une véritable fascination sur les Européens du début du XXe siècle. En 1909, Léopold II qui avait abandonné son projet de musé offrit le bâtiment à l'État belge.

"Bruxelles compte de nombreuses perles architecturales qui témoignent de la richesse de son histoire et de son patrimoine. Le Pavillon chinois et la Tour japonaise y occupent une place de choix", déclare Pascal Smet en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine à la région, à l’origine de la proposition de classement.