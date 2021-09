La Région bruxelloise à Paris pour soutenir la relance du tourisme et de l'économie

Après plusieurs mois de crise sanitaire, ces journées sont notamment destinées à donner un coup de fouet à la reprise touristique et économique de la Région-capitale. Plus largement, il s'agira de positionner la Région-capitale sur la scène internationale en créant des opportunités de networking avec les entreprises et autorités locales, en valorisant son dynamisme économique, son savoir-faire, ses créateurs, ses richesses culturelles, sa gastronomie et son potentiel touristique grand public et d'affaires.

Après Milan, Madrid, New York, Paris, Berlin, Amsterdam, Londres, Washington, Pékin et Tokyo, une délégation de la Région bruxelloise se rendra à Paris du 22 au 24 septembre 2021 pour la quinzième édition des "Brussels Days".

C'est la deuxième fois que la Ville Lumière a été choisie depuis le lancement des Brussels Days. La France est un marché particulièrement important pour Bruxelles. Sur le seul plan touristique, ce pays représente 11 % des nuitées dans la capitale belge. Les Français forment ainsi le plus grand groupe de touristes à Bruxelles. Durant la crise qui a un impact sans précédent sur le tourisme, ils ont continué à représenter une part importante du nombre de visiteurs.

Sur le plan économique, la France est le troisième pays d'exportation de Bruxelles, représentant environ 12 % des exportations totales de biens. Chaque année, quelque 2 milliards d'euros de marchandises françaises sont importées à Bruxelles.

Ces journées sont organisées conjointement par hub.brussels, Brussels International et visit.brussels. Une série de partenaires du secteur touristique, d'entrepreneurs, ainsi que trois ministres régionaux y prendront une part active : le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, le ministre en charge de l'image de Bruxelles Sven Gatz et le secrétaire d'Etat en charge des Relations européennes et internationales Pascal Smet.

Au programme, il y aura diverses conférences, réunions politiques, visites de terrain mais aussi des représentations culturelles.

Sur le plan politique, les Brussels Days seront également l'occasion de rencontres officielles avec des représentants politiques de la Métropole du Grand Paris et de la Région Île-de-France. L'accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et l'Île-de-France sera renouvelé et étendu.