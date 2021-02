La prime Bruxell'Air étendue, elle devient un " budget mobilité "

Le gouvernement bruxellois a approuvé, en première lecture, la refonte de la prime Bruxell’air qui encourage les Bruxellois.es à renoncer à leur voiture et à opter pour une mobilité plus durable. Le budget alloué à cette prime est augmenté : trois fois plus de Bruxellois.es pourront dorénavant en bénéficier.

Ces dernières années, la prime Bruxell’air a rencontré un succès grandissant : le nombre de demandes a plus que doublé entre 2016 et 2019. Elle n’offre toutefois actuellement que deux alternatives à la voiture individuelle – les transports en commun ou le vélo, avec en complément, la voiture partagée – alors que le nombre de solutions de mobilité disponibles à Bruxelles a explosé depuis son lancement en 2006.

La nouvelle prime Bruxell’air sera toujours accessible à tous les Bruxellois.es qui renoncent à leur voiture pendant minimum un an. Elle leur octroiera un véritable budget mobilité (de 500 à 900 €) pour une durée de deux ans. Ce budget leur permettra de piocher, à la carte, parmi une palette de services de mobilité (transports en commun, taxis, voitures partagées, vélos, trottinettes, etc.) afin de trouver la solution de mobilité la plus adaptée à leurs besoins.

Autre nouveauté majeure : le montant octroyé sera modulé en fonction du revenu et du statut du bénéficiaire. Ainsi, les personnes qui répondent aux conditions d’octroi d’une carte de stationnement handicapé bénéficieront d’office de la prime la plus élevée. Il importe en effet que cette prime rencontre les besoins des usagers les plus vulnérables et éprouvant, pour diverses raisons, plus de difficultés à opérer un report modal.

Pour faciliter l’adoption de ces nouveaux modes de déplacement, un service de " Mobility Coach " sera mis en place par Bruxelles Environnement et accompagnera gratuitement sur le terrain les Bruxellois.es.

Le projet d’arrêté, adopté en première lecture, sera maintenant soumis à l’avis des conseils consultatifs puis du Conseil d’Etat, en vue d’une entrée en vigueur dans le courant du second semestre 2021.