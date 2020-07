La première rame du nouveau métro débarque à Bruxelles, découvrez-la en photos

La première rame de métro M7, le nouveau métro de la STIB, est arrivée à Bruxelles. Six voitures, en fait, qui sont en train d'être assemblées au dépôt STIB de Haren.

Selon la STIB, ces nouvelles rames seront "plus modernes, plus confortables, plus lumineuses, dotées des équipements de sécurité dernier cri et sont compatibles avec une future conduite automatique. Elles offrent plus d’espace aux voyageurs. Des portes plus larges facilitent l’embarquement et le débarquement, de même qu’un plancher 100% plat, à hauteur des quais. Des espaces polyvalents sont dédiés aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux vélos".

Leur couleur, argentée, a été choisie par les utilisateurs de la STIB lors d'un vote effectué fin 2017. Au total, 43 de ces nouvelles rames de métros ont été achetées par la STIB à l'entreprise espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) et doivent arriver dans les 10 ans à venir. Les 22 premières rames doivent être livrées d'ici fin 2022. Pour les autres, les dates ne sont pas encore connues.