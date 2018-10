La première borne de recharge publique de la Ville de Bruxelles près de l'Atomium

La première borne publique de recharge pour voitures électriques de la Ville de Bruxelles a été inaugurée mardi avenue du Centenaire, à deux pas de l'Atomium, par l'échevine de la Mobilité Els Ampe. Cette première borne s'inscrit dans un plan visant à implanter 200 points de recharge à Bruxelles.

Le permis pour l'implantation des bornes de recharge a été voté le 26 mars dernier par le conseil communal.

La firme EV-Point a été la première à demander un tel permis et a donc installé la toute première borne située au pied de l'Atomium. "La particularité de ces bornes est que nous les plaçons, les gérons et les finançons afin de répondre aux demandes des Bruxellois et des entreprises. Celui qui souhaite voir une borne installée dans sa rue peut nous contacter", a indiqué Alex De Swaef, de EV-Point.

Un partenariat

"C'est une sorte de partenariat entre la ville de Bruxelles, ses habitants et le monde des affaires. C'est le meilleur moyen d'atteindre notre objectif de 200 points de charge publique à Bruxelles", a renchéri Els Ampe.

Aujourd'hui, il existe déjà 44 points de recharge pour voitures électriques dans les parkings publics situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles et 27 dans des parkings d'immeubles de bureaux. "Nous sommes déjà en route vers la conduite électrique et un air pur à Bruxelles", a conclu Els Ampe.